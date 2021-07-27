"У него от этого отец умер". Бывший адвокат Ефремова рассказал о проблемах с его здоровьем
Foto: Vida Press

Бывший адвокат заслуженного артиста России Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем актера, который отбывает тюремное наказание за смертельное ДТП, передает портал News.ru.

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"У Михаила очень серьезные проблемы с легкими. У него от этого отец умер", — заявил Пашаев. Он не раскрыл подробности состояния артиста, однако подчеркнул, что диагноз Ефремова "не входит в составленный Минздравом список болезней, при которых возможно освобождение".

В июне Ефремов попросил смягчить ему наказание из-за развившегося у него психического расстройства.

Авария с участием актера произошла 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате аварии водитель погиб. Актера приговорили к 7,5 года лишения свободы.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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