"У него все в порядке". Пропавший певец Андрей Губин нашелся в Египте

Российский певец Андрей Губин, об исчезновении которого сообщил его продюсер Тимур Ващишин, нашелся. Об этом пишет StarHit.

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Как рассказал изданию близкий друг Губина, бизнесмен Владимир Бурмяков, певец сейчас отдыхает в Египте. По его словам, исполнитель улетел в арабскую республику сразу же, как только открылись границы. Бурмяков заверил, что общался с другом три дня назад, у него все в порядке и возвращаться пока в Россию он не планирует. "Звонит мне сам, когда ему хочется поговорить, переписки он не любит", — добавил бизнесмен.

Издание отмечает, что московский номер Губина действительно не активен с 10 сентября, когда он последний раз заходил в мессенджеры. Журналисты допустили, что в Египте он пользуется местным номером, с которого и выходит на связь с близкими.

Об исчезновении Губина ранее сообщил его продюсер, заявивший, что артист не выходил с ним на связь уже больше месяца. При этом агент певца отметил, что раньше уже бывали моменты, когда он пропадал, поэтому пока никто не паникует.

Ранее в октябре Ващишин объяснил исчезновение музыканта, с июля не появлявшегося на публике. По его словам, Губин не хочет ни с кем общаться и "хочет просто отдохнуть". Он добавил, что продолжает общаться и контактировать с певцом, однако запись его нового альбома пока приостановлена.

В декабре 2019 года Тимур Ващишин объявил о намерении Андрея Губина вернуться на сцену и возобновить концертную деятельность. Продюсер отметил, что певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли, однако подробностей раскрывать не стал.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни "Мальчик-бродяга", "Милая моя", "Зима-холода". С экранов он пропал в середине нулевых.