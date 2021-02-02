У певца Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера
Foto: AFP/Scanpix/LETA

У американского певца и художника Тони Беннетта диагностировали болезнь Альцгеймера, сообщает AARP Magazine.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

94-летний артист узнал о своем заболевании в 2016 году, однако предпочитал скрывать эту информацию. Отмечается, что у него пока не наблюдается таких симптомов, как дезориентация в пространстве, приступы гнева и депрессия, однако его состояние ухудшается.

"Даже все более редкие моменты ясности и осознанности раскрывают всю глубину его слабости. В какой-то момент, когда мы с [женой Беннетта] Сьюзен стояли и болтали, он внезапно оторвался от книги, лежащей у него на коленях, и, сверкнув знакомой улыбкой, спросил меня: "Как погода?" Если бы я не знал, что они с Сьюзен только что вернулись с прогулки с собакой в ​​парке, я бы не заподозрил, что что-то не так", — рассказал автор материала.

Тони Беннет обрел популярность в 1950-х годах. За свою карьеру он был удостоен множества премий Grammy и записал более 20 релизов. В 2014-м артист выпустил совместный альбом с Леди Гагой Cheek to Cheek.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Практические советы: как выбрать домашние растения?