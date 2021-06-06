У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл (герцог и герцогиня Сассекские) объявили о рождении второго ребёнка — девочки.

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Как сообщает 6 июня Би-би-си, малышка появилась на свет в пятницу утром в больнице в Санта-Барбаре, штат Калифорния (США).

Девочку назвали Лилибет "Лили" Дайана Маунтбеттен-Виндзор — в честь прабабушки Елизаветы которую в детстве называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

В заявлении пары говорится, что мать и ребёнок здоровы и чувствуют себя хорошо.

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в мае 2018 года. Через год у пары родился сын Арчи. В январе 2020 года Меган и Гарри отказались от королевских полномочий. Они перестали официально представлять британскую королевскую семью и получать государственное финансирование. После этого супруги переехали в Канаду, а затем — в США.