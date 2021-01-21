У Ренаты Литвиновой роман с французским миллионером "из привилегированной касты"

Российская актриса и режиссер Рената Литвинова начала встречаться с французским миллионером, сообщает журнал Tatler.

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Звезда стала героиней январского выпуска издания. В статье, посвященной артистке, утверждается, что у нее появился новый возлюбленный.

"У Ренаты новый кавалер из crème de la crème, из привилегированной касты французских миллионеров, владелец замков и отелей и, наверное, газет и пароходов. Месье Х, открывший ради нее в разгар пандемии легендарный кавьяр-ресторан на пляс Мадлен", — говорится в публикации.

В то же время Литвинова выложила в Instagram снимок с обложкой Tatler и призвала почитать материал о ней. Актриса отметила, что в статье рассказывается "про самое секретное и неожиданное, местами даже миротворческое".