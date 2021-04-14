У Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой родилась дочь
Foto: Privātais arhīvs

Певица Альбина Джанабаева родила дочь супругу, исполнителю Валерию Меладзе, пишет StarHit.

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Девочка стала третьим ребенком пары, поженившейся в 2014 году, - также Меладзе и Джанабаева воспитывают двух сыновей, 17-летнего Константина и 6-летнего Луку.

Кроме того у Валерия Меладзе есть три дочери от предыдущего брака с Ириной Меладзе, с которой он прожил с 1989 по 2012 год. При этом последние несколько лет брака певец втайне жил на две семьи.

О беременности Альбины Джанабаевой стало известно в середине марта этого года, когда артистка опубликовала в соцсетях фотографию с подписью "В ожидании".

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