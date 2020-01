У Зеленского же получилось. Экс-звезда "Дом-2" собралась в политику

View this post on Instagram

Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Jan 15, 2020 at 8:28am PST