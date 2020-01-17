У Зеленского же получилось. Экс-звезда "Дом-2" собралась в политику
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Бывшая участница скандального телешоу "Дом-2" Алена Водонаева собирается начать политическую карьеру. В этом уверены ее бывшие коллеги по проекту, оценившие недавние высказывания Водонаевой на общественно-политические темы.

На днях Водонаева поделилась своим мнением относительно планируемых изменений в демографической политике России, о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин. По словам Алены, никакие доплаты, бесплатные обеды и материнский капитал не помогут, пока в стране нет нормального уровня жизни для большинства россиян.

"Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона, - написала Водонаева в Instagram. - Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья?"

Надо отметить, что многие из подписчиков телезвезды согласились с ее доводами. И это уже не первый раз, когда Водонаева высказывается о вопросах демографии в России. Ранее она призывала женщин не рожать детей, не имя хорошего материального положения и уверенности в будущем. "К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", - обратилась к своим подписчицам Алена.

Певец Шура и коллега Водаевой по "Дом-2", шоумен Степан Меньщиков уверены, что яркие высказывания Алены - не что иное, как свидетельство ее желания пойти в политику. В разговоре с телеканалом "360" оба отметили, что горькая правда в словах Водонаевой есть, однако ей стоило бы выбирать выражения помягче, не оскорбляя людей. Меньщиков также считает, что Алене "не дает покоя слава Ксении Собчак, которая в политику лезет". По мнению Шуры, у Водонаевой есть шанс на политическую карьеру, приведя в качестве примера комика Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины.

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Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента — проблему демографии. Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до 4 класса в школе, и доплачивать до 7 лет надбавку от 5 до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из 2 родителей и 2 маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше ~ 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Это то, о чем я говорила ранее. Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слёз на неё не взглянешь ...

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Jan 15, 2020 at 8:28am PST

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Меня тут знатно бомбануло. Прочитала, что в Самарской области минздрав рекомендовал частным клиникам отказаться от проведения абортов. Так наши власти борются с вымиранием населения России, и виноваты в этом все, кроме заботливых политиков. "Государство вас не просило рожать", — говорила Ольга Гладских, которая единственная оказалась честна и права. К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать. Я не могу представить, как справляются семьи, в которых по два, три, четыре ребенка, а живут они на две среднестатистические зарплаты? А еще мне нравятся отговорки наших политиков: то демографическая яма у них была, то гей-пропаганда все испортила, а теперь появился еще одна причина вымирания россиян — закон о домашнем насилии. Но давайте не будем врать сами себе, истинная причина только в том, что мы живем в нищей стране с богатейшими ресурсами. Я больше не верю, что "завтра" будет лучше, хотя желаю для своей страны лучшего и очень люблю землю на которой я родилась. В России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем. Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники. К сожалению, многие дети в России появляются не от жажды отцовства и материнства, а от банального желания потрахаться. Я презираю семьи, которые живут в нищите и рожают по три-четыре ребенка. Зачем? На что их растить? На сэкономленные деньги от льгот для многодетных семей? Или дожидаться пока какой - нибудь мэр не увидит сюжет о вашей тяжелой жизни в региональном ток-шоу, и не подарит вам квартиру в новостройке? Девочки, которые меня читают, судя по статистике моего профиля, вы и есть главный "материнский фонд" нашей страны. Так вот, не слушайте рекомендации ( карусель ➡️ )

A post shared by Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) on Dec 24, 2019 at 11:00pm PST

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Алена Водонаева реалити-шоу "Дом-2"

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