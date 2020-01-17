У Зеленского же получилось. Экс-звезда "Дом-2" собралась в политику

Бывшая участница скандального телешоу "Дом-2" Алена Водонаева собирается начать политическую карьеру. В этом уверены ее бывшие коллеги по проекту, оценившие недавние высказывания Водонаевой на общественно-политические темы.

На днях Водонаева поделилась своим мнением относительно планируемых изменений в демографической политике России, о которых в своем послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин. По словам Алены, никакие доплаты, бесплатные обеды и материнский капитал не помогут, пока в стране нет нормального уровня жизни для большинства россиян.

"Проблема демографии не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона, - написала Водонаева в Instagram. - Не спасут ни 5 тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья?"

Надо отметить, что многие из подписчиков телезвезды согласились с ее доводами. И это уже не первый раз, когда Водонаева высказывается о вопросах демографии в России. Ранее она призывала женщин не рожать детей, не имя хорошего материального положения и уверенности в будущем. "К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать", - обратилась к своим подписчицам Алена.

Певец Шура и коллега Водаевой по "Дом-2", шоумен Степан Меньщиков уверены, что яркие высказывания Алены - не что иное, как свидетельство ее желания пойти в политику. В разговоре с телеканалом "360" оба отметили, что горькая правда в словах Водонаевой есть, однако ей стоило бы выбирать выражения помягче, не оскорбляя людей. Меньщиков также считает, что Алене "не дает покоя слава Ксении Собчак, которая в политику лезет". По мнению Шуры, у Водонаевой есть шанс на политическую карьеру, приведя в качестве примера комика Владимира Зеленского, ставшего президентом Украины.