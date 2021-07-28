Звезда сериала "Побег" Вентворт Миллер признался, что у него диагностировали аутизм. Артист рассказал об этом в Instagram.

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49-летний Миллер пояснил, что год назад ему неофициально диагностировали аутизм, о котором он ранее сам подозревал. Позже медики подтвердили диагноз. "Скажем так, я был шокирован. Но не был удивлен", — написал он.

Актер добавил, что его познания об аутизме весьма скудны: "Прямо сейчас я занимаюсь тем, что расширяю свой кругозор. Переоцениваю пять десятилетий пережитого опыта через новую оптику. Это займет много времени".

В 2013 году Миллер совершил каминг-аут, признавшись в гомосексуальности. Он сделал это одновременно с отказом от участия в Санкт-Петербургском международном кинофестивале в знак протеста против принятого в России закона о запрете пропаганды однополых отношений.

Помимо "Побега" Вентворт Миллер снялся в таких сериалах, как "Динотопия", "Доктор Хаус" и "Скорая помощь", а также в фильме "Другой мир".