Šenona Dohertija, Shannen Doherty
Foto: Vida Press

У американской актрисы Шэннен Доэрти диагностировали рак груди четвертой стадии. Об этом она рассказала в ходе шоу Good Morning America.

Артистка заявила, что заболевание, с которым она боролась, вернулось. "Я не думаю, что обработала эту информацию. Это горькая пилюля, которую трудно проглотить", — поделилась 48-летняя звезда "Зачарованных".

"У меня определенно есть дни, когда я думаю, почему это случилось именно со мной. А потом я думаю, что почему бы и не я. Кто еще? Кто, кроме меня, этого заслуживает? Никто из нас", — добавила Доэрти. Она пояснила, что не сразу решилась рассказать о своем диагнозе, потому что хотела доказать, что даже люди с четвертой стадией онкологии способны упорно работать. В последнее время актриса была занята на съемках сериала "БХ90210", ставшего продолжением американского телехита 1990-х "Беверли-Хиллз 90210".

В августе 2015 года у Доэрти обнаружили рак молочной железы. Два года спустя актриса сообщила, что заболевание перешло в стадию ремиссии.

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