Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно
Foto: AFP/Scanpix

Марк Чепмен, убийца участника группы The Beatles Джона Леннона, извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно. Об этом сообщает Sky News.

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65-летний преступник заявил, что его поступок был "подлым и довольно жутким". Он пояснил, что выстрелил в Леннона не из-за того, что считал его плохим.

"Он был семейным человеком. Он был иконой. Я убил его, потому что он был очень, очень, очень известен, и это единственная причина. А я очень, очень, очень, очень сильно искал славы и был эгоистом", — сказал Чепмен.

Он добавил, что худшее преступление — это преступление, совершенное в отношении невиновного человека. Чепмен добавил, что заслуживает смертной казни.

В августе стало известно, что Чепмену 11-й раз отказали в досрочном освобождении. Ранее он просил об освобождении в 2018 году, но ему отказали, объяснив, что его выход из тюрьмы будет "несовместим с благополучием и безопасностью общества".

8 декабря 1980 года Чепмен пять раз выстрелил в Джона Леннона возле его дома в Нью-Йорке. В музыканта попали четыре пули, он скончался на месте. Полиция обнаружила преступника сидящим на тротуаре и читающим "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, из-за чего в США за книгой закрепилась дурная слава. Чепмена приговорили к пожизненному заключению.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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