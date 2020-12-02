"Убью, если придется": кто и как угрожает звездам Голливуда

Легендарный режиссер Стивен Спилберг сообщил о преследовании и угрозах со стороны женщины по имени Сара Чар. В настоящий момент кинематографист и его семья находятся под защитой временного судебного запретительного ордера.

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Голливудский режиссер Стивен Спилберг добился в суде временного запретительного ордера против женщины по имени Сара Чар, которая, как он утверждает, в течение нескольких месяцев преследовала его и угрожала убийством. Согласно сведениям TMZ, правоохранительные органы сообщили кинематографисту, что женщина пыталась купить пистолет, чтобы реализовать свои намерения в его адрес. Также отмечается, что Чар была арестована за угрозы, домогательства и преследование.

Foto: AFP/Scanpix

"Если мне лично придется убивать за кражу моих IP-адресов, я готова пойти на это. Понял меня?" — так выглядит одно из сообщений, которое Чар отправила Спилбергу в Twitter.

Режиссер опасается, что женщина может выполнить свои угрозы. Больше всего его беспокоит, что в этой истории может пострадать его семья. Согласно временному запретительному приказу, Чар должна находиться на расстоянии не менее 90 метров от самого Спилберга, а также его жены и дочери.

Неделей ранее стало известно о том, что в похожей ситуации оказалась актерская семья Софии Вергары и Джо Манганьеллы. Супруги ищут в суде защиты от преследующего их потенциально опасного человека по имени Ренгифо Рандаццо. В беседе с TMZ друг семьи рассказал, что недавно психически неуравновешенный Рандаццо был арестован за вторжение на охраняемые владения семейства. Приятель актеров добавил, что тот неоднократно беспокоил Софию, ее мужа и их сына Маноло. Согласно сведениям портала, Рандаццо признал, что преследовал супругов.

Foto: AP/Scanpix/LETA

Вергара и ее близкие опасаются за свою жизнь, поскольку предполагаемый сталкер имеет судимость за насилие в семье, а также запретительные судебные приказы против него от других жертв преследований. Звездная семья будет добиваться того, чтобы судья навсегда запретил Рандаццо приближаться к ним.

В сентябре этого года американская певица Кэти Перри, впервые ставшая мамой в августе, сообщила, что подверглась преследованиям и угрозам со стороны человека без определенного места жительства по имени Уильям Терри. Согласно сведениям Page Six, в исковом обращении певица рассказала о вторжении преследователя на территорию ее дома 8 сентября. Перри уточнила, что мужчина также терроризировал ее сообщениями в социальных сетях. В частности, сталкер утверждал, что собирается сломать шею ее возлюбленному и отцу ее первенца актеру Орландо Блуму.

Foto: Vida Press

По решению суда, Терри в настоящее время запрещено выходить на связь с певицей, ее семьей или ее сотрудниками в соцсетях или публиковать что-либо о ее персоне. Также он должен держаться подальше от ее живых выступлений.

Foto: Reuters/Scanpix

В мае этого года пятилетнего запретительного судебного ордера добились поп-дива Ариана Гранде и ее мать Джоан. Согласно документу, 20-летний фанат певицы Фидель Энрикес не может приближаться к дому и транспортным средствам, принадлежащим звезде и ее матери, и, разумеется, к ним самим. Молодому человеку также запрещено любым способом пытаться выйти с ними на связь — от письменной переписки до телефонных звонков, а также любой формы электронных сообщений, включая комментарии в социальных сетях.