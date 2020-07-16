Российский стендап-комик Гарик Харламов, недавно объявивший о разводе с актрисой Кристиной Асмус, уже не одинок, утверждают таблоиды. Как недавно написал Телеграм-канал "Антиглянец", Харламов "ухватил за выдающуюся грудь и не отпускает звезду "Однажды в России".

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По данным издания "Собеседник", шоумен увлекся другой актрисой - Яной Кошкиной. 30-летняя артистка известна по участию в шоу "Однажды в России" и ролью в популярном комедийном сериале "Домашний арест", где сыграла любовницу главного героя, а также активно снимается в эпизодических и второстепенных ролях во множестве других проектов. В прошлом году она вошла в первую десятку ТОП 100 самых сексуальных женщин России по версии журнала Maxim, заняв пятую строчку рейтинга.

СМИ уверены, что в Кошкиной Гарика привлекли ее выдающиеся формы, которые, по словам опрошенных таблоидами экспертов, являются заслугой пластических хирургов. Так, специалисты отметили, что за последние годы нос актрисы стал более изящным, увеличились губы, а бюст "вырос" с полноценного третьего до пятого размера. Впрочем, как бы там ни было, все остальное - от тонкой талии до длинных стройных ног - заслуга самой Яны, которая с детства увлекается спортом.

"Собеседник" также вспомнил интервью известного российского сводника Петра Листермана YouTube-каналу "Ходят слухи", который рассказывал, что Кошкина обращалась к нему с просьбой познакомить ее с перспективным мужчиной.

Сам Гарик в ответ на слухи о своем новом романе опубликовал шутливый пост в Instagram со снимком "новой пассии" Гиги Бюстовны Грудининой.