Уилл Смит ушел из киноакадемии "Оскара" после пощечины Крису Року

Известный американский актер Уилл Смит объявил об уходе из Академии кинематографических искусств и наук после инцидента с его участием, который произошел на церемонии вручения премии "Оскар", сообщил американский еженедельник Variety в субботу, 2 апреля.

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Как напоминает издание, во время вручения "Оскаров" на этой неделе Смит дал пощечину комику Крису Року, который неудачно пошутил о супруге актера. Уилл Смит назвал свои действия "шокирующими, оскорбительными и непростительными", добавив, что готов принять любые дополнительные последствия, которые совет управляющих Академии сочтет необходимыми.

"Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и зрителей по всему миру. Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности отпраздновать и получить поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце", - заявил Смит.

Киноакадемия приняла отставку Смита

Президент киноакадемии Дэвид Рубин сообщил, что отставка Уилла Смита принята. Он добавил, что руководство академии продолжит дисциплинарное разбирательство в отношении Смита.

На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит дал пощечину Крису Року, когда тот пошутил над женой Смита, актрисой Джадой Пинкетт-Смит, которая побрилась наголо из-за алопеции - патолонического выпадения волос. Комик сравнил ее с "Солдатом Джейн", после чего Смит поднялся на сцену и ударил Рока по лицу. Комик не стал обращаться в полицию. После случившегося Смит извинился перед Роком, академией, участниками и зрителями церемонии.