Уилла Смита наказали за драку. Ему на 10 лет запретили посещать церемонии вручения "Оскаров"

Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту в течение десяти лет посещать церемонии вручения "Оскаров" и другие мероприятия под эгидой организации. Таким образом актера наказали за драку на оскаровской церемонии 2022 года, когда он поднялся со своего места и ударил по лицу комка Криса Рока, а потом обругал его.

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Вердикт Смиту был вынесен на виртуальном заседании киноакадемии, которая обсуждала, какое наказание должно ожидать популярного голливудского актера.

Смит принес извинения за свои действия, однако этого оказалось недостаточно.

Как сказано в заявлении академии, церемония этого года "была омрачена недопустимым и опасным поведением Смита на сцене, свидетелями которого мы стали". Срок отстранения Смита начинается 8 апреля 2022 года.

Ранее Смит заявил, что из-за инцидента покидает состав академии, то есть больше не сможет участвовать в голосовании за лауреатов "Оскара". Он сказал, что "не оправдал доверия киноакадемии" и очень расстроен из-за своих действий. Актер добавил, что готов "понести всю возможную ответственность за свое поведение".

Что случилось во время церемонии

Причиной драки стала шутка ведущего оскаровской церемонии, комика Криса Рока, в отношении жены Смита Джады Пинкетт Смит. Рок сказал, обращаясь к Джаде: "Жду не дождусь выхода фильма "Солдат Джейн-2". В известном фильме "Солдат Джейн" исполнительница главной роли Дэми Мур пострижена очень коротко, почти налысо. При этом Джада Пинкетт Смит не раз рассказывала, что страдает алопецией - заболеванием, связанным с выпадением волос.

Услышав шутку, Смит поднялся на сцену, ударил Рока по лицу, а, вернувшись на свое место, крикнул с использованием нецензурной лексики: "Чтоб я больше не слышал имени моей жены из твоего [***] (грязного) рта".

Вскоре после этого Смит еще раз вышел на сцену — но уже чтобы получить свой первый "Оскар" — за роль отца Серены и Винус Уильямс в биографической драме "Король Ричард". Ранее Смит также удостоился за эту роль главной премии Британской академии кино и телевизионных искусств — BAFTA.

В прошлом от членства в американской киноакадемии добровольно отказывались очень немногие. Четверых из нее исключили в связи с обвинениями в сексуальном насилии: это продюсер Харви Вайнштейн, актер Билл Косби, режиссер Роман Полански и оператор Адам Киммел. Еще один человек — актер Кармине Кариди — в 2004 году был исключен за распространение пиратских копий фильмов, отправленных ему для просмотра.

Для Уилла Смита проблемы в связи с дракой на оскаровской церемонии не ограничатся одним лишь запретом принимать участие в подобных мероприятиях. По меньшей мере две киностудии — Sony и Netflix — уже заявили, что приостанавливают проекты с его участием.