Украина признала Филиппа Киркорова угрозой для нацбезопасности
Foto: DELFI

Певца Филиппа Киркорова включили в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Это произошло по запросу СБУ. Теперь по украинскому ТВ не будут показывать передачи с его участием.

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Российский эстрадный певец Филипп Киркоров внесен в список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины. Об этом сообщается на сайте украинского министерства культуры и информационной политики в среду, 23 июня.

Киркорова включили в перечень по запросу Службы безопасности Украины (СБУ), отмечается в сообщении. Соответствующее письмо СБУ направила в министерство 11 июня. Причины такого решения не уточняются. Певец стал 201-м человеком, включенным в перечень. В апреле 2021 года в черном списке оказался, в частности, известный рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн.

Внесение человека в черный список означает запрет на показ телепрограмм с его участием, отмечает онлайн-издание "Украинская правда".

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