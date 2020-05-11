Украинцы затравили кинозвезду Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

Актрису Ольгу Куриленко, сыгравшую девушку Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия" и проживающую в Лондоне, затравили за поздравление с Днем Победы украинцы. Соответствующая дискуссия произошла под публикацией в Instagram-аккаунте знаменитости.

На размещенном кадре запечатлен сын Куриленко на фоне сооруженного из картона танка. "С Днем Победы в Европе! А для наших с завтрашним Днём Победы!" — подписала она пост, набравший больше 11 тысяч лайков.

Украинские фанаты актрисы возмутились ее высказыванием и принялись уточнять, кого она подразумевает под словом "нашими". "К "нашим" относятся все бывшие страны СССР, которые воевали", — ответила Куриленко.

Более того, знаменитость упрекнули в том, что она стыдится быть украинкой. "Если вы, родившись в Украине, не являетесь украинкой, то кто вы?", "Вы меня разочаровали", "Ваша фамилия заканчивается на -енко, а это чисто украинские фамилии", — комментировали они.

Актриса пояснила, что, согласно результатам ДНК теста, у нее присутствуют российские, белорусские и польские корни. "Национальность определяют по крови, ведь правда? Тест ДНК показал, что украинской крови во мне вообще нет. Я сама удивилась", — пояснила Куриленко.