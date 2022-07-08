Украинская блогер София Стужук вернула возлюбленного и хочет создать семью

После драматических любовных событий в Юрмале, когда латвийский парень Антон решил уйти от украинской знаменитости Софии Стужук, но затем вернулся обратно, София заявила, что постарается создать с Антоном семью. По крайней мере, "постараюсь создать", — написала она своим 5 миллионам подписчиков в Instagram.

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27-летнего блогера Софию Стужук и ее детей привела в Латвию война в Украине. Здесь она поселилась в Юрмале, в частном особняке у своего нового возлюбленного из Латвии.

Красивая любовная история, которую охотно расписывали местные таблоиды, вдруг прервалась на Лиго, когда пара неожиданно рассталась. Мужчина по имени Антон сообщил, что любит красавицу Софию, но совместное будущее для них обоих невозможно и улетел из страны. Но затем все же вернулся обратно к Софии. Сейчас они снова вместе и, как сообщает Стужук, у них самые серьезные планы на будущее.

По словам девушки, Антон — идеальный мужчина, который не пользуется социальными сетями. Однако красавица обещает и дальше рассказывать о своем любимом мужчине, и уже вновь выложила в Instagram для своих миллионов подписчиков их совместное времяпровождение: ужин в ресторане Sky lounge, где пара позировала на фоне рижского горизонта.