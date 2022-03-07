Украинская прокуратура объявила Газманова и Баскова в международный розыск, следующая - Канделаки

Российского исполнителя Олега Газманова, публично одобрившего вторжение российских войск на Украину, объявили в международный розыск. На очереди - Тина Канделаки.

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Об этом в социальных сетях заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

"Олег Михайлович Газманов, я к вам с новостями. Ничего личного. У каждого своя работа, как говорится, - пишет Внедиктова. - Хочу вас официально в качестве украинского прокурора проинформировать о том, что украинский суд согласился с ходатайством украинских прокуроров и позволил им арестовать вас с целью доставки на территорию Украины для избрания меры пресечения. Украинские прокуроры хорошо отдают отчет тому обстоятельству, что добровольно вы не явитесь в украинский суд, да и на гастроли к нам в гости вряд ли собираетесь. По этой причине мы вынуждены инициировать процедуру объявления вас в международный розыск".

Она также попросила его "не слушать провластных друзей и советчиков, а получить консультации у хороших юристов, которых в РФ, уверена, достаточно. Желательно, конечно, с международным бэкграундом. Они не станут вас вводить в заблуждение и вы, таким образом, сможете реально оценить положение своих дел. Смысл один - чтоб по-честному и состязательно. Мы в Украине считаем, что офицеры (они же россияне) сегодня совершают преступления в Украине. И да, мы часто на суше, а они часто на море, и нам не встретиться никак - только в суде".

К своему посту генпрокурор также приложила скан документа, выданного судом.

Чуть позднее Венедиктова обратилась к телеведущей Тине Канделаки, в отношении которой прокуратура Украины начала следствие: "В качестве Генерального прокурора уведомляю вас о том, что ваш процессуальный статус в Украине - лицо, подозреваемое в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления вас, Тинатин Гивиевна, в международный розыск".

Позднее в список попал также Николай Басков. "Украинские прокуроры считают, что вы совершили преступление, наказание за которое предусматривает лишение свободы, - обращаясь к певцу написала Ирина Венедиктова. - Вы ведь хорошо понимаете (думаю, лучше нас в Украине), что ваш призыв, распространённый в социальных сетях - это миллионы «инфицированных» вашим «мнением» граждан РФ. Часть из них пришла в наш дом с целью покончить с нами, другие потеряли своих детей, а кто-то вам просто поверил и решил в руки взять оружие".

Напомним, ранее такое решение суд вынес в отношении режиссера Никиты Михалкова. Как заявила Венедиктова, его могут задержать при пересечении границы практически любого цивилизованного государства.