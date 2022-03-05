Украинский суд заочно арестовал режиссера Никиту Михалкова
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Суд в Украине заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в "посягательстве на территориальную целостность" страны, заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

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"Никита Сергеевич Михалков… украинский независимый, суверенный, справедливый суд разрешил украинским прокурорам вас задержать с целью доставки в украинский суд для избрания меры пресечения как подозреваемому", — написала Венедиктова в Facebook.

По ее словам, Михалков может быть задержан "при пересечении границы практически любого цивилизованного государства".

Как отмечает украинское издание "Страна.ua", служба безопасности Украины подозревает Михалкова в посягательстве на территориальную целостность страны "из-за его высказываний в поддержку войны". По словам Венедиктовой, уже запущена официальная процедура объявления режиссера в международный розыск.

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