Ульяна Семенова передвигается в инвалидном кресле - ей ампутировали ногу

Легенда латвийского баскетбола Ульяна Семенова сейчас может передвигаться только в инвалидном кресле и только в внутри собственной квартиры. Как сообщает Latvijas Avīze, в августе прошлого года спортсменке ампутировали ногу.

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Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы Ульяна Семенова 9 марта отметила свой 71-й день рождения. Как рассказывает издание, дома она прикована к кровати и инвалидной коляске, потому что Уле, как ее называют любители спорта старшего поколения, в августе прошлого года ампутировали ногу.

Семенова рассказывает о своих бедах неохотно и не жалуется, но в голосе слышны отчаяние и обреченность: "Не хочу рассказывать, просто лежу дома и все. Я осталась без ноги. Не знаю, кто и как может мне помочь… Никто ведь не приклеит мне ногу".

В прошлом году легендарная баскетболистка провела восемь месяцев в реабилитационном центре в Вайвари, но после ее возвращения домой врачам пришлось принять решение об ампутации ноги ниже колена. За Семеновой присматривает и помогает переехавшая к ней родственница. Насколько возможно, Ульяна передвигается по дому в инвалидной коляске, но выйти на улицу нет возможности. "Я больше лежу и сижу, не могу выйти на улицу. Не могу передвигаться на костылях, потому что нужен протез, но и он мало поможет - другая нога слишком слаба и едва выдерживает мой вес".

По мере возможности Семеновой помогает Латвийский олимпийский социальный фонд, главой которого она сама была много лет. Руководитель фонда Андрис Калниньш регулярно навещает легенду спорта, в Дании он присмотрел инвалидную коляску с другим расположением колес, которая позволит проехать в дверной проем. "У нас стандарт дверного проема — 90 сантиметров, и ее коляска туда не проходит. Также Уле требуется операция на глаза, ее предлагали, но она пока от нее отказалась", — говорит Калниньш.

Он также добавляет, что в ситуации с Семеновой он ожидал большей отзывчивости от бывших одноклубниц баскетболистки, но они отговариваются под предлогом занятости. Калниньш говорит, что одним из вариантов облегчить повседневную жизнь Семеновой могло бы стать специализированное учреждение с уходом, но баскетболистка туда не хочет, да и стоит пребывание в нем около 3 тысяч евро в месяц.