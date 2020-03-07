Умер актер фильма "Няньки" Дэвид Пол

Звезда фильма "Няньки" Дэвид Пол скончался на 63-м году жизни. Пока нет точных данных, от чего наступила смерть актера — по предварительной информации он скончался во сне. Его уход подтвердил брат-близнец Питер, пишет StarHit.ru.

Американские СМИ говорят о том, что 8 марта Дэвид собирался отметить день рождения, и ничего не предвещало беды, ведь он никогда не жаловался на здоровье, но и следил за ним, регулярно делая различные процедуры и посещая спортзал. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно.

Братья Дэвид и Питер прославились в середине 80-х, сыграв в таких фильмах как "Варвары" и Придорожный убийца". Многим зрителям они знакомы по комедии "Няньки", которая вышла в 1994 году. Там они исполнили роли двух телохранителей, пытающихся предотвратить покушение на двух братьев-близнецов.

Последней заметной работой в кино стал фильм 2005 года под названием Souled Out, в котором они также сыграли вместе. В середине 2000-х братья стали меньше сниматься в кино, больше времени уделяя бодибилдингу. Они часто становились членами жюри различных соревнований, а также открыли несколько спортивных залов, где тренировали не только взрослых, но и детей.