Умер актер из "Секса в большом городе" и "Друзей"
Foto: Vida Press

Умер американский актер Уилли Гарсон (Willie Garson), известный по ролям в сериалах "Секс в большом городе" и "Друзья", ему было 57 лет. Об этом сообщил его приемный сын Нэйтен Гарсон на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого", — написал сын артиста.

Уилли Гарсон родился в 1964 году в городке Хайленд-Парк в Нью-Джерси. Кроме "Секса в большом городе" и "Друзей" снимался в сериалах "Белый воротничок", "Твин Пикс", "Секретные материалы", "Квантовый скачок", "C.S.I.: Место преступления".

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