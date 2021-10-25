Умер актер из сериала "Друзья", сыгравший Гантера

На 60-м году жизни умер актер Джеймс Майкл Тайлер, наиболее известный по роли Гантера в культовом сериале "Друзья". На протяжении последних лет он боролся с раком простаты.

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Американский актер Джеймс Майкл Тайлер скончался в возрасте 59 лет в Лос-Анджелесе. Как рассказал The Hollywood Reporter его менеджер Тони Бенсон, звезды ситкома "Друзья" не стало 24 октября, он умер после продолжительной борьбы с раком простаты.

Соболезнования в связи с кончиной артиста выразили создатели культового сериала Дэвид Крейн и Марта Кауффман.

"Джеймс был по-настоящему добрым и милым человеком, — подчеркнули они в совместном заявлении. — Он начинал в "Друзьях" статистом, но уже тогда мы обратили внимание на его уникальный внутренний мир и вскоре поняли, что должны дать ему полноценную роль. Благодаря Джеймсу безответная любовь Гантера к Рэйчел получилась невероятно близкой всем нам. Наши искренние соболезнования его супруге Дженнифер Карно".

Отреагировала на смерть Тайлера и Дженнифер Энистон, опубликовавшая в Instagram отрывок из "Друзей", где Гантер признается в любви ее героине.

"Друзья" не получились бы такими без твоего участия. Спасибо тебе за тот смех, который ты привнес в шоу и наши жизни. Нам будет тебя очень не хватать", — написала она.

Публикации в соцсетях в память об исполнителе роли Гантера также сделали Кортни Кокс (Моника), Мэтт Леблан (Джоуи) и Лиза Кудроу (Фиби).

Ты с благодарностью отдавал всего себя в каждый из дней, проведенных на съемочной площадке, дарил окружающим радость. В той же степени я благодарна, что была знакома с тобой. Покойся с миром, Джеймс

Мы с тобой очень много смеялись, приятель. Покойся с миром, мой друг

Джеймс Майкл Тайлер, нам всем будет очень тебя не хватать. Спасибо, чтобы был рядом со всеми нами

Рак простаты был диагностирован актеру в 2018 году. В июне 2021-го Тайлер говорил в интервью шоу Today, что у него четвертая стадия заболевания — и "оно, вероятно, его все-таки одолеет".

"В прошлом году я поставил перед собой цель — дожить до 59 лет. И сделал это. Сейчас я ставлю перед собой другую задачу — спасти хотя бы одну жизнь, рассказав людям об опасности этой болезни и важности диспансеризации, благодаря которой есть возможность диагностировать рак на ранней стадии", — подчеркивал артист.

По словам Тайлера, изначально ему удавалось справляться с раком благодаря гормональной терапии, однако со временем болезнь поразила позвоночник, что привело к параличу конечностей.

Несмотря на тяжелое состояние, актер принял участие в съемках спецвыпуска "Друзей", премьера которого состоялась в мае 2021-го. При этом на связь с участниками основного каста ему пришлось выйти через Zoom, на площадку он не приехал. Как объяснял сам Тайлер, ему не хотелось портить трибьют-эпизод новостями о своей болезни.