Умер актер из сериалов "След", "Марш Турецкого" и "Интерны"

Умер российский актер Данила Перов, появлявшийся, в частности, в сериале "След". Информация об этом появилась на сайте театра "Содружество актеров Таганки".

"Сегодня ночью скоропостижно скончался наш друг, товарищ и брат, заслуженный артист России Данила Перов. Невозможно осознать и принять эту утрату доброго, отзывчивого и любимого всеми нами Данилы", — говорится в публикации.

Причина смерти не уточняется. Артисту был 51 год.

Данила Перов родился 9 ноября 1968 года. В 1992-м он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре "Модернъ". Сын актрисы Раисы Рязановой появлялся в сериалах "След", "Марш Турецкого", "Интерны", "Кодекс чести", "Всегда говори "всегда"", "Леди Бомж" и "Серебряный бор". Кроме того, он снимался в фильмах "Инспектор ГАИ", "Дом для богатых" и "Чужой звонок".