Умер актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию
Foto: Kadrs no filmas

Народный артист России Владимир Коренев, известный по главной роли в фильме "Человек-амфибия", умер на 81-м году жизни из-за коронавируса. Об этом в субботу сообщила вдова актера Алевтина Коренева.

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"Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти", - сказала собеседница ТАСС. Дата и время прощания пока неизвестны.

Коренев родился 20 июня 1940 года. Окончил ГИТИС. Он учился на последнем курсе, когда его пригласили на главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия". После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.

Всего Коренев снялся более чем в 50 фильмах. Среди его работ — роли в фильмах "Дети Дон Кихота", "Освобождение", "Рудин", "Криминальный талант", "Дети Арбата". Последнюю роль на экране он сыграл в 2015 году, в фильме "Орлова и Александров".

С 1960-х годов Коренев служил в Электротеатре Станиславский (Московском драматическом театре имени К.С.Станиславского). Более десяти лет он заведовал кафедрой актерского мастерства на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

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rus.DELFI.lv ТАСС

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rus.DELFI.lv ТАСС

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