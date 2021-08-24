Умер барабанщик Rolling Stones Чарли Уоттс
Foto: AP/Scanpix

Умер барабанщик британской рок-группы Rolling Stones Чарли Уоттс. Об этом сообщает BBC News.

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Как рассказал публицист музыканта, тот мирно скончался в одной из больниц Лондона в окружении своей семьи. Ему было 80 лет.

В заявлении о смерти Уоттса говорится, что он был "любимым мужем, отцом, дедушкой и одним из величайших барабанщиков своего поколения". Там также отмечается, что необходимо с уважением отнестись к его семье, близким друзьям и участникам коллектива в это трудное время.

Несколько недель назад было объявлено, что Уоттс пропустит гастроли группы, так как он восстанавливается после медицинской процедуры. Не уточнялось, с каким именно недугом столкнулся барабанщик, однако известно, что в 2004 году он лечился от рака горла.

Уоттс присоединился к The Rolling Stones в 1963 году. Он не только играл на ударных, но и создал обложки для нескольких альбомов группы. В 2016 журнал Rolling Stone поместил его на 12-е место в списке 100 величайших барабанщиков всех времен. В аналогичном рейтинге журнала Classic Rock музыкант находился на 10-й строчке.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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