Умер Берт Бахарак, один из главных композиторов в истории поп-музыки

В возрасте 94 лет умер Берт Бакарак - один из самых известных композиторов-песенников ХХ века.

За время карьеры он написал 73 шлягера, которые попали в американский топ-40 и 52, попавших в британский хит-парад.

Одна из самых известных его мелодий - Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Дождевые капли падают на мою голову") - она была написана для вышедшего в 1969 году голливудского фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid).