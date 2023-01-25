Умер Берт Бахарак, один из главных композиторов в истории поп-музыки

В возрасте 94 лет умер Берт Бакарак - один из самых известных композиторов-песенников ХХ века.
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За время карьеры он написал 73 шлягера, которые попали в американский топ-40 и 52, попавших в британский хит-парад.
Одна из самых известных его мелодий - Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Дождевые капли падают на мою голову") - она была написана для вышедшего в 1969 году голливудского фильма "Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид" (Butch Cassidy and the Sundance Kid).
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