Умер бывший участник группы Red Hot Chili Peppers

Скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Об этом сообщается на странице группы в Twitter.

Шерман участвовал в первом турне Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году. Гитаристу было 64 года.

"Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все что между", — говорится в сообщении коллектива. Причину смерти музыканта в группе не назвали.

He was a unique dude and we thank him for all times good, bad and in between. Peace on the boogie platform.