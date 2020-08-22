Умер бывший участник группы Red Hot Chili Peppers
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Скончался бывший гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман. Об этом сообщается на странице группы в Twitter.

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Шерман участвовал в первом турне Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году. Гитаристу было 64 года.

"Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все что между", — говорится в сообщении коллектива. Причину смерти музыканта в группе не назвали.

В 1983 году Шерман заменил в коллективе Хиллела Словака и стал работать над дебютным альбомом группы, а позже поучаствовал в создании второго альбома. В 1985 году в группу вернулся Словак, который 13 лет спустя умер от передозировки наркотиками, однако Шерман продолжил участвовать над созданием других альбомов группы — The Abbey Road EP (1988) и Mother's Milk (1989).

В 2012 году группа Red Hot Chili Peppers была принята в Зал славы рок-н-ролла, однако Шермана среди участников не оказалось. В интервью журналу Billboard музыкант заявил, что чувствует себя "опозоренным".

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