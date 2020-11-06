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Умер бывший участник Uriah Heep и Blackfoot Кен Хенсли. Об этом его брат Тревор Хенсли сообщил в своем Facebook-аккаунте.

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"Я пишу это с тяжелым сердцем, но должен сказать вам, что мой брат Кен Хенсли скончался в среду вечером. Его прекрасная жена Моника была рядом и утешала его в последние минуты жизни. Мы все опустошены этой трагической и невероятно неожиданной утратой, поэтому просим вас дать нам немного времени, чтобы смириться с ней", — говорится в посте.

Кена Хенсли кремируют в Испании. Причина смерти не уточняется. Ему было 75 лет.

Мультиинструменталист присоединился к Uriah Heep в 1969 году и вскоре стал основным автором песен группы. В 1980 году он покинул коллектив из-за конфликтов между участниками, в том числе из-за разногласий с вокалистом Дэвидом Байроном, который страдал от алкоголизма. Позднее Хенсли занимался сольной карьерой, а также был клавишником и гитаристом в различных группах.

19 сентября стало известно о смерти бывшего барабанщика Uriah Heep Ли Керслейка. 73-летний музыкант скончался от рака простаты.

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Source

Lenta.ru

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Lenta.ru
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