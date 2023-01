Умер Джефф Бек - один из самых важных гитаристов рок-музыки

Умер британский гитарист Джефф Бек, которого считают одним из самых влиятельных музыкантов в истории рок-музыки. Ему было 78 лет.

Он получил известность в середине 1960-х как один из членов группы Yardbirds - ее более тяжелая гитарная музыка задала направление, позже ставшее хард-роком. В составе Yardbirds Бек заменил Эрика Клэптона.

Затем Джефф Бек создал собственную группу Jeff Beck Group вместе с Родом Стюартом.

Особый гитарный тон Бека, его стиль и громкость звучания оказали большое влияние на всю рок-музыку, в том числе тяжелый металл, джаз-рок и даже панк.

О смерти Бека сообщается на его странице в "Твиттере". "От имени семьи с глубочайшей скорбью мы сообщаем о смерти Джеффа Бека, - сказано в сообщении. - Неожиданно заболев бактериальным менингитом, он мирно скончался, это произошло вчера".

В 2009 году, когда его во второй раз сделали членом Зала славы рок-н-ролла, Бек говорил: "Я играю именно так, потому что мне это позволяет создать самый безумный звук из всех возможных. В этом-то и дело, правда же? Правила мне по барабану. На самом деле, если я хотя бы десять раз за песню не нарушу правила, то у меня что-то не получилось".

Yardbirds и после

Бек, родившийся в одном из южных районов Лондона, сконструировал свою первую электрогитару сам.

"Мой сосед пообещал мне сделать гитару за пять фунтов, - рассказывал музыкант в интервью журналу Rock Cellar. - Пять фунтов для меня в то время было как 500 долларов, так что пришлось мне взяться за дело самому. Самую первую я сделал в 1956 году, потому что тогда появился Элвис [Пресли], и в поп-музыке самое главное было - это гитара. А потом я увлекся. Уверен, что тот же путь проделали очень многие".

The Yardbirds во время записи телепрограммы Би-би-си Top Of The Pops, 1965 год

В середине 1960-х Бек стал выступать в составе профессиональных групп, а в 1965-м, когда Клэптон ушел из Yardbirds, Джимми Пейдж (позже - один из музыкантов Led Zeppelin) предложил взять его в этот состав.

В результате гитара Бека звучала на главных хитах Yardbirds (таких, как I'm A Man и Shapes Of Things). Он одним из первых использовал гитарный фидбек, что повлияло среди прочих на Пола Маккартни и Джимми Хендрикса.

"Эта [техника] появилась случайно, - вспоминал Бек в интервью радиостанции Би-би-си Radio 2. - Примерно в 1964-65 мы играли в довольно больших залах, а динамики никуда не годились. Так что нам пришлось выкручивать все ручки на максимум - и в результате появился фидбек. Я начал его использовать, потому что фидбек можно было контролировать, играть с его помощью мелодию".

Покинув Yardbirds, Бек создал собственную группу и выпустил два блюз-роковых альбома: Truth (1968) и Beck-Ola (1969).

В 1970-м двое его партнеров - вокалист Род Стюарт и басист Ронни Вуд - ушли в группу Small Faces (позже она превратилась в The Faces), а Бек пострадал в автомобильной аварии и был вынужден на некоторое время приостановить свою карьеру.

В 1975 году Бек записал полностью инструментальный альбом Blow By Blow, который спродюсировал Джордж Мартин, известный по работе с "Битлз". На нем гитарные партии по сути стали заменой вокала - и именно такой подход стал для него основным в последующие годы.

В 1980-х и 90-х Бек записывался вместе с Найлом Роджерсом и вокалистом Rolling Stones Миком Джаггером, работал с басистом Pink Floyd Роджером Уотерсом и певцом Джоном Бонджови.

"Он просто становился все лучше и лучше, - говорил о нем Джимми Пейдж. - По сравнению с ним мы все простые смертные".