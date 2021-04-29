Умер "Эль Риситас" — герой мемов про смеющегося во время интервью испанца

О смерти Хуана Хойя Борха (Juan Joya Borja) сообщило издание ABC de Sevilla. Он скончался в госпитале Богородицы Эль Росио, куда его перевели на фоне рецидива болезни сердечно-сосудистой системы. 5 апреля испанцу исполнилось 65 лет. Информацию подтвердил Сантьяго Сегура, испанский актёр и друг Борха, сообщает tjournal.ru.

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Хуан Борха и сам был довольно известным в Испании актёром и комиком. Но больше всего мир и интернет запомнили его в качестве "Эль Риситас" (El Risitas), "хохотуна" из мемов и видеопародий. Основой шутки стало реальное интервью испанца, которое тот дал ведущему Хесусу Кинтеро на местном канале Canal Sur.

Во время разговора Борха вспомнил молодость и со смехом рассказал о своей работе в прибрежном ресторане города Чипиона: его назначили посудомойщиком и дали первое задание – нужно было отмыть засохшие сковороды. Коллега посоветовал новичку оставить их на берегу моря, чтобы они очистились от грязи с помощью песка и воды.

Борха, которого на работе прозвали Риситас, оставил посуду на берегу и ушёл спать. А наутро обнаружил, что ночью поднялся прилив и унёс всё в море. Так будущий актёр лишился всех сковород. Оригинальное видео с интервью появилось на ютубе в 2007 году.

Восемь лет спустя оно стало объектом для множества пародий, в том числе и в рунете. "Смеющийся испанец" рассказывал про презентации Apple, выступления политиков, спортивные матчи и бытовые истории. Весь смысл передавался в субтитрах — видео оставалось неизменным.

Борха стал известным и в русскоязычной части интернета, и в англоязычной, и, конечно, на родине. В сотнях роликах он смеялся над самыми разными вещами. На Западе он прославился ещё и благодаря картинке-реакции KEKW — популярного на Twitch эмоута, основанного на кадре из интервью Хуана.

В последующие годы Эль Ритисас продолжил появляться в мемах, но в реальности у него возникли проблемы. У Борха возникло заболевание сердечно-сосудистой системы, также он страдал от инфекции. Осенью 2020 года ему ампутировали ногу. Узнав об этом, пользователи соцсетей собрали ему 14 тысяч евро на погашение задолженностей по медицинским услугам.

В марте 2021 года Эль Риситас поблагодарил людей за пожертвования, сняв видео. Всё это время он провёл в больнице в родной Севилье: в госпиталь Богородицы Эль Росио его перевели накануне смерти. О том, что у Борха серьёзные проблемы со здоровьем (восстановление после операции осложнял ещё и диабет), испански СМИ писали ещё зимой.