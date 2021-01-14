Художественный руководитель "Ералаша" Борис Грачевский умер на 72-м году жизни. Об этом сообщила его жена, передает ТАСС.

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Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией Covid-19 в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 27 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. После ухудшения состояния Грачевский был переведен в другую реанимацию.

Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник сообщил 14 января, что Грачевского вновь ввели в состояние медикаментозной комы.