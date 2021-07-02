Умер известный артист и худрук театра "Ромэн" Николай Сличенко

Худрук единственного в мире цыганского репертуарного театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался на 87-м году жизни. В последнее время артист много болел. О жизни и карьере выдающегося артиста рассказывает "Газета.Ru".

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Художественный руководитель театра "Ромэн", народный артист СССР Николай Сличенко умер 2 июля. Ему было 86 лет. Об этом сообщили в пресс-службе самого театра.

"В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актерских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссерские работы, которые подняли цыганский театр "Ромэн" на новую ступень", — говорится в некрологе.

Жизнь и карьера артиста



Николай Сличенко родился в 1934 году в семье оседлых цыган-сэрвов. Часть его детства пришлась на Вторую мировую войну, во время которой он потерял многих родных, в том числе лишился отца.

После войны семья поселилась в цыганском колхозе в Воронежской области, там Николай услышал о существовании цыганского театра в Москве.

В 1951 году был принят в московский музыкально-драматический цыганский театр "Ромэн" артистом вспомогательного состава, где работал с ведущими актерами театра.

В 1952 году на выездном спектакле "Четыре жениха" по пьесе И.В. Хрусталева сыграл роль Лексы, заменяя заболевшего актера С.Ф. Шишкова. Позднее сыграл в этом спектакле еще и роль Бади. В дальнейшем его начали вводить в спектакли текущего репертуара. Всего сыграл свыше 60 ролей в театре, снялся в ряде фильмов, в том числе в картинах "В дождь и солнце", "Олеко Дундич", "Свадьба в Малиновке". Исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы в театре, кино и на эстраде.

С середины 1960-х годов начал активно пробовать свои силы в режиссуре. В 1966 работал режиссером-ассистентом (спектакль "Пражские куранты"), а с 1970 года начал ставить самостоятельно. В 1972 году окончил высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

С 1977 года — главный режиссер и художественный руководитель театра "Ромэн" — единственного в мире профессионального цыганского театра. В театре, в кино, на эстраде исполнял цыганские, эстрадные песни, старинные романсы.

В 1978 году создал на базе Музыкального училища им. Гнесиных студию подготовки профессиональных кадров для театра "Ромэн", в 2005 году открыл Цыганский национальный курс при Театральном институте им. Б. Щукина и был художественным руководителем курса.

В 1981 году стал единственным из цыган, удостоенным почётного звания "Народный артист СССР".

В 1998 году на площади Звезд Эстрады в Москве была заложена именная звезда Николая Сличенко.

Профессор, академик Международной академии театра (2001), Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2001).

Семья



Первая супруга (1952—1960) — Сетара Казымова (род. 1931), актриса театра "Ромэн", позже танцевала в цыганском ансамбле "Буревестник". Сын — Алексей Николаевич Сличенко.

Вторая супруга — Тамилла Суджаевна Агамирова (род. 1928), актриса театра "Ромэн" и кино, народная артистка РСФСР (1988). Дочь — Тамилла Сличенко (род. 1963), актриса театра "Ромэн". Сыновья — Петр Николаевич Сличенко и Алексей Николаевич Сличенко.

Внук — Николай Алексеевич Сличенко; певец, участник проекта "Фабрика звезд-3".

Племянница — Ольга Сергеевна Янковская, актриса театра "Ромэн", заслуженная артистка России (2002).