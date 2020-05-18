AP/Scanpix/LETA/
Foto: AP/Scanpix/LETA/

Французский актер театра и кино Мишель Пикколи скончался в возрасте 94 лет. Его не стало 12 мая, но объявили об этом лишь сейчас.

Причиной смерти Пикколи стал инсульт, сообщает Le Figaro.

Свою первую роль французский актер сыграл в фильме Кристиана-Жака "Колдовство". Известность Мишелю Пикколи принесло участие в киноленте Жана-Люка Годара "Презрение". Кроме того, француз появился в картине Луиса Бунюэля "Дневная красавица".

В 1980 году артист получил награду Каннского фестиваля как лучший актер за роль в фильме "Прыжок в пустоту". Также Пикколи было удостоен нескольких премий "Сезар".

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