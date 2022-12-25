Умер известный российский юморист Александр Пономаренко
Foto: Ponomarenko

В возрасте 55 лет умер известный российский юморист Александр Пономаренко, выступавший на сцене вместе со своим братом-близнецом Валерием.

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Александр долгое время сражался с раком желудка, но болезнь оказалась сильнее. О трагическом событии сообщил телеведущий Андрей Малахов, пишет StarHit (фото - скриншот с Youtube).

"Умер юморист Александр Пономаренко: онкология. Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень жаль. Царствия Небесного", - сообщил Малахов.

Александр Пономаренко несколько лет скрывал тяжелую болезнь, надеялся, что справится. Брат Валерий, супруга Анна во всем поддерживали мужчину, но чуда не произошло.

О недуге Пономаренко узнал случайно: летом прошлого года ему внезапно стало плохо после концерта. Юмориста отвезли в больницу и провели экстренную операцию из-за открывшейся язвы. А потом, после полного обследования, сообщили диагноз — рак желудка.

Александр не сразу решился рассказать маме и брату о болезни, признался лишь, когда те стали что-то подозревать. Из-за лечения популярный дуэт прервал гастроли и перестал давать концерты. Пономаренко сделали 10 курсов химиотерапии, которые не помогли, поэтому усилили дозу, из-за чего начались побочки — отнимались ноги, вылезали язвы на руках. Но артист верил в лучшее.

"В данный момент во мне 55-57 кило, я потерял около 20 своих родных килограммов, которые надо будет восстанавливать. Но не могу не попользоваться случаем и поесть из рук жены, мне очень нравится", — рассказывал он.

Братья Пономаренко стали известны благодаря съемкам в программе "Кривое зеркало" под руководством Евгения Петросяна. Позднее юмористы Валерий и Александр появлялись в передачах и на Первом канале российского ТВ.

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