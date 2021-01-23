Умер известный журналист и ведущий Ларри Кинг

Телеведущий Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В начале года его госпитализировали с коронавирусом. О смерти легендарного телеведущего в субботу сообщили в его личном аккаунте в "Твиттере".

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Засученные рукава, подтяжки и непринужденная манера интервью - это фирменный стиль Ларри Кинга, ставшего одной из легенд американской тележурналистики.

На протяжении карьеры длиной в 60 лет, почти половину из которых он вел свою авторскую программу на телеканале Си-эн-эн, Кинг брал интервью у наиболее известных мировых политиков, звезд шоу-бизнеса и ведущих спортсменов.

На пике популярности выходящее в прямом эфире ток-шоу Larry King Live за ночь смотрели полтора миллиона зрителей. Когда в 2010 году вышла его последняя серия, Larry King Live поставила рекорд по времени существования телепрограммы с бессменным ведущим (за что попала в Книгу рекордов Гиннеса).

В своем видеообращении, которое прозвучало в эфире последней передачи, тогдашний президент США Барак Обама говорил, что Ларри Кинг "открыл наши глаза на мир за пределами наших гостиных". По словам Си-эн-эн, Кинга называли "Мухаммедом Али телевизионного интервью".

Лоуренс Харви Зейгер (Ларри Кинг) родился в Бруклине в 1933 году. Он вырос в еврейской религиозной семье, хотя во взрослой жизни стал агностиком. Отец Ларри Кинга Эдвард ушел из жизни, когда ему было всего 44 года, и юный Кинг, на тот момент окончивший среднюю школу, на протяжении нескольких лет работал, чтобы помочь свой матери.

Вскоре Кинг, которому было на тот момент чуть больше 20 лет, осознал, что хочет связать свое будущее с журналистикой и отправился во Флориду работать на радио.

Говорят, что за несколько минут до первого выхода в эфир, начальник радиостанции попросил Лоуренса Зейгера представиться другой фамилией "с менее ярко выраженным этническим оттенком". Его взгляд упал на газетную рекламу магазина продажи алкоголя King's Wholesale Liquor ("Магазин оптовой продажи алкоголя Кинга"), так и родилась фамилия "Кинг".

В 1950-х и 1960-х он постепенно поднялся выше уровня местной радиостанции, и в 1978 году приобрел популярность во всей стране как ведущий ночной программы, в эфир которой звонили слушатели. Затем он стал работать на Си-эн-эн. По данным этой телекомпании, за свою многолетнюю карьеру Кинг провел более 50 тыс. интервью. Он беседовал со всеми президентами США, начиная с Джеральда Форда.