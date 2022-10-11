Умер клавишник группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев
Foto: instagram.com/laskoviymay80s

Клавишник "золотого" состава группы "Ласковый май" Михаил Афанасьев ушел из жизни. Об этом в своем Instagram сообщил продюсер коллектива Андрей Разин.

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"Миша бессменно работал в моей группе, сопровождал все мои концерты. Его все любили, дорожили им и знали, насколько он надежный человек", — написал композитор в соцсетях. Афанасьев скончался в Нижнем Новгороде.

Разин рассказал, что за время работы в "Ласковом мае" клавишник дал около двух тысяч концертов. Также, по словам продюсера, Афанасьев ни с кем не ссорился и не был замешан в скандалах.

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