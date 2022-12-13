Pixabay/Gerd Altmann
Foto: Pixabay/Gerd Altmann

Американский композитор Анджело Бадаламенти, автор завораживающей музыки к таинственным фильмам Дэвида Линча, умер на 86-м году жизни.

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О смерти создателя культовых саундтреков к не менее культовым работам Линча ("Малхолланд-драйв", "Синий бархат", "Твин Пикс", "Шоссе в никуда") сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на племянницу композитора.

Бадаламенти в основном писал музыку для кино, но в его биографии есть и сотрудничество с музыкантами калибра Дэвида Боуи, Марианны Фейтфулл и Нины Симоне. Под фанфары Бадаламенти зажигали олимпийский факел на открытии игр в Барселоне в 1992 году.

Творчество уроженца Бруклина Бадаламенти неразрывно связано с фильмами его соотечественника Линча.

За тему к "Твин Пикс" композитор получил "Грэмми" в 1990 году. Он вспоминал потом, что написал ее еще до того, как увидел первый отснятый материал мистического сериала об исчезновении Лоры Палмер.

Линч выступал соавтором Бадаламенти не только как режиссер. Они вместе писали музыку, для фильмов и не только.

В процессе работы над "Твин Пикс" Линч и Бадаламенти поставили в Бруклинской академии музыки музыкально-театральный спектакль "Индустриальная симфония номер 1: мечта разбитых сердец" с Николасом Кейджем и Лорой Дерн и песнями Бадаламенти в исполнении Джулии Круз.

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BBC News Русская служба:

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