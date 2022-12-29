Умер композитор Эдуард Артемьев – автор музыки к фильмам Тарковского

На 86-м году жизни ушел из жизни композитор Эдуард Артемьев, сообщает ТАСС со ссылкой на его сына.

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Композитор умер в реанимации, куда его ранее перевели в реанимационное отделение из-за осложнений, вызванных на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Артемьев попал в больницу в начале декабря. Мужчина находился в состоянии средней тяжести. У него диагностировали двухстороннее воспаление легких, сообщил РЕН ТВ сын композитора Артемий.