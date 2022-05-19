Умер композитор Вангелис — пионер электронной музыки
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Пионер электронной музыки 60-х и 70-х годов, греческий композитор и исполнитель Эвангелас Папатанассиу, известный в мире музыки просто как Вангелис, скончался в возрасте 79 лет.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"С большой грустью мы сообщаем, что великий грек Вангелис Папатанассиу скончался поздно ночью во вторник, 17 мая", - сообщает греческая газета Ta Nea со ссылкой на юристов музыканта. Сообщить о его смерти решили только сейчас, спустя два дня.

По данным "Ассошиэйтед пресс" Вангелис умер во французской больнице, куда за день до этого попал, заразившись коронавирусом.

Вангелис, родившийся в Греции в 1943 году, был влиятельным электронным композитором. его саундтрек к британской картине 1981 года "Огненные колесницы" был награжден "Оскаром", а уже год спустя он работал над саундтреком к "Бегущему по лезвию" Ридли Скотта.

"Нас покинула легенда. Прощай, Вангелис, изменивший целую музыкальную эпоху", - написал в "Твиттере" американский композитор Остин Винтори, известный работой над фильмами и видеоиграми.

"Вангелис Папатанассиу больше не с нами. Мир музыки потерял художника международного значения - Вангелиса", - написал в "Твиттере" греческий премьер Кириакос Мицотакис.

Саундтрек Вангелиса к "Огненным колесницам", вероятно, остается его самой известной работой. Музыка к фильму после его выхода взлетела на вершины американских чартов, а в 2012-м году, на Олимпиаде, саундтрек Вангелиса сыграл оркестр под руководством актера Роуэна Аткинсона в роли Мистера Бина.

Также он работал над музыкой к фильмам "1492: Завоевание рая", "Пропавший без вести", "Баунти" и "Александр" 2013 года с Анджелиной Джоли.

В 1960-х Вангелис прославился как клавишник группы Aphrodite's Child ("Дитя Афродиты").

Известный американский композитор Беар Маккрири в "Твиттере" назвал Вангелиса "настоящим пионером в музыке". "Огненные колесницы" и "Бегущий по лезвию" были одними из самых новаторских и важных саундтреков в истории", - написал он.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

BBC News Русская служба:

Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Опыт и советы: как уменьшить счета за офис?
Быть бизнесменом и благотворителем: социальное предпринимательство в Латвии
Как на стоимость квартиры повлияет энергоэффективность
Полезные советы, как защитить себя от выгорания
Как защитить свою компанию от кибератаки?
Цифровое пространство сегодня стало еще одним фронтом
Будь #смарт-покупателем – формируй свою онлайн корзину покупок ответственно
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата