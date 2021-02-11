Умер "король порно" Ларри Флинт
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Умер основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт. Об этом телеканалу NBC News сообщила его дочь Тереза.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Король порно" ушел из жизни в среду, 10 февраля, в больнице Лос-Анджелесе. Ему было 78 лет. Причина смерти не называется.

Империя Флинта началась в 1960-х годах. Он купил бар в штате Огайо, где работала его мать, и расширил его до сети клубов для взрослых, которые он назвал Hustler. Позднее он решил издавать одноименный журнал, при этом поначалу он задумывал его как рекламу клубов, но успех издания оказался таким, что стал конкурентом Playboy. Всеобщую известность Флинт приобрел после публикации сделанных папарацци фотографий обнаженной бывшей первой леди Жаклин Онассис

В 1978 году на Флинта было совершено покушение. Джозеф Пол Франклин выстрелил в него у здания суда, где тот проходил ответчиком по делу о распространении непристойных материалов. Флинт остался инвалидом и с тех пор передвигался в инвалидной коляске. Накануне казни Франклина Флинт призвал власти США не приводить смертный приговор в исполнение, заявив, что "правительство, запрещающее своим гражданам убивать друг друга, не должно заниматься этим само".

В 1996 году вышел биографический фильм "Народ против Ларри Флинта". Картина была дважды номинирована на "Оскар": за лучшую мужскую роль и лучшую режиссуру.

В 2017 году порномагнат предложил 10 миллионов долларов за любую информацию, которая могла привести к импичменту президенту США Дональду Трампу. До этого он обещал награду в миллион долларов за информацию, доказывающую наличие у Трампа сексуальных связей с кем-либо из членов Конгресса или государственными чиновниками.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Lenta.ru

Sharing Options

0

Source

Lenta.ru
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

От владельца

Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Talsu nov.,
178 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Engures nov.,
800€
Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€