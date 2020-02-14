Умер латвийский режиссер и оператор Александр Демченко
Foto: LETA

На 67-м году жизни умер режиссер Александр Демченко, работавший с Юрисом Подниексом почти во всех его документальных фильмах. Об этом со ссылкой на Союз кинематографистов Латвии сообщает портал Lsm.

Демченко не раз выезжал в горячие точки - в Тбилиси в начале 1990-х, в Нагорный Карабах, Осетию, Абхазию, Чечню, бывшую Югославию. Был он и на Чернобыльской АЭС, где ликвидировали последствия атомной катастрофы.

Весь мир обошли кадры захвата Литовского телевидения советскими войсками 13 января 1991 года - это снимал Демченко, выехавший в последний момент на машине в Вильнюс. Тогда погибло 14 человек, а Демченко получил удар саперной лопаткой.

С Юрисом Подниексом он работал над его фильмами "Катит Сизиф камень", "Легко ли быть молодым?", "Мы", "Конец империи". В 2009 году президент Валдис Затлерс вручил Демченко орден Виестура.

Родился Александр Демченко в Днепропетровске (теперь Днепр на Украине), где в 1974-м закончил обучение на режиссера в театральной школе театрального мастерства, в 1987-м получил диплом режиссера кино в ЛГИТМиКе (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино). В Риге с 1980-го, куда приехал для съемок в каскадерской группе Улдиса Вейспалса. Работал осветителем на Рижской киностудии, затем оператором.

Прощание состоится 19 февраля в 14.00 в каплице Первого лесного кладбища в Риге.

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rus.DELFI.lv

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Нагорный Карабах Юрис Подниекс
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