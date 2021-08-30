Умер легендарный исполнитель регги Ли Перри
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Продюсер и исполнитель регги Рэйнфорд Хью Перри, более известный как Ли Скрэтч Перри, умер на 86-м году жизни, написал премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс в своем Twitter.

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Музыкант скончался в возрасте 85 лет в больнице Ноэля Холмса на западе Ямайки. Причина его смерти не раскрывается, сообщает Rolling Stone.

Хоулнесс в своем Twitter выразил соболезнования близким, друзьям и поклонникам "легендарного певца". Он отметил, что Перри всегда будут помнить за его выдающийся вклад в музыку. "Пусть его душа покоится с миром", — заключил премьер.

Ямайский политик подчеркнул, что Перри стал одним из "первопроходцев" даб-музыки в 1970-х годах, когда стал использовать студийные эффекты для создания новых инструментальных композиций из уже написанных треков регги. Он сотрудничал с разными музыкантами, включая Боба Марли, группы The Wailers, Beastie Boys и другими.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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