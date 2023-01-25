Умер модельер Пако Рабан

Пако Рабан, основатель собственного дома моды Paco Rabanne умер в возрасте 88 лет.

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Пако Рабанн (настоящее имя Франсиско Рабанеда-и-Куэрво) родился в стране Басков, но работал в основном во Франции.

Кутюрье, знаменитый своей одеждой из альтернативных материалов - пластика, бумаги и металла, стал известен по всему миру в 60-е годы. Его одежду носили многие звезды кино, среди которых Одри Хепберн и Джейн Фонда.

Смерть Рабана подтвердила компания-учредитель его бренда, представители которой подчеркнули, что он "отметил поколения своим радикальным видением моды, и его наследие будет жить".

В заявлении, размещенном на официальном аккаунте известного дизайнера в "Инстаграме", говорится: "Дом Paco Rabanne желает почтить память нашего дальновидного дизайнера и основателя, который скончался сегодня в возрасте 88 лет.

Среди самых выдающихся деятелей моды 20-го века его наследие останется постоянным источником вдохновения.

Мы благодарны господину Рабану за создание нашего авангардного наследия и определение будущего с безграничными возможностями".