Умер написавший "Песенку крокодила Гены" поэт Александр Тимофеевский

Советский и российский поэт, писатель и сценарист Александр Тимофеевский умер на 89-м году жизни, рассказал в Facebook шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

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Смерть наступила утром 7 января. "Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и "Экране", пробивал и отстаивал сценарии, писал песни. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", — вспомнил он.

По словам Капкова, эта песня в рамках концерта "Песня года" в первый и едва ли не единственный раз была повторена на бис во время телевизионной записи. "Он не мог без работы и без общения. Звонил даже из больницы с комментарием: "Я просто хочу напомнить, что я еще есть..." Светлая память..." — завершил свой пост он.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. В 1958 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии. В 1950-х был редактором на киностудии "Таджикфильм", в 1963 году перешел на работу в "Союзмультфильм", где проработал 20 лет, создавая сценарии и песни. Одной из самых популярных песен поэта стала "Песенка крокодила Гены" из мультфильма "Чебурашка", музыку к которой написал Владимир Шаинский.