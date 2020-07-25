Умер один из основателей группы Fleetwood Mac

Один из основателей всемирно известной британо-американской рок-группы Fleetwood Mac Питер Грин умер на 74-м году жизни. Об этом сообщило в субботу агентство PA со ссылкой на адвокатов семьи блюз-рокового гитариста.

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"С большой грустью семья Питера Грина сообщает о том, что он умер на этих выходных, это произошло мирно, во сне", - отмечается в кратком заявлении.

Созданная в 1967 году в Лондоне Грином вместе с британским барабанщиком Миком Флитвудом группа Fleetwood Mac многократно меняла не только состав, но и музыкальный стиль - от блюз-рока до арт- попа, что позволило ей заручиться поддержкой разных поколений слушателей. Сам Грин покинул коллектив спустя всего три года после его основания, в 1970 году из-за проблем с психикой. Как уточняет Пи-эй, в середине 1970-х музыкант прошел электросудорожную терапию от шизофрении.

В 1998 году Грин был включен в Зал славы рок-н-ролла вместе еще с семью музыкантами коллектива - уже упомянутым Флитвудом, американской певицей Стиви Никс, гитаристом и вокалистом Линдси Бакингемом, британским басистом Джонни Макви, его бывшей женой британской певицей и клавишником Кристин Макви, британским гитаристом Дэнни Кируэном, и британским гитаристом Джереми Спенсером.

В 2018 году в возрасте 68 лет умер Дэнни Кируэн.