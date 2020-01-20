Умер один из основателей группы "Ляпис Трубецкой"

На 46-м году жизни скончался один из основателей панк-рок-группы "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко. В июне 2019 года он впал в кому после того, как был избит в Минске.

Об смерти музыканта в Facebook сообщил продюсер коллектива Евгений Колмыков. По его словам, Владыко не стало 19 января.

По информации СМИ, музыкант умер после длительного пребывания в состоянии комы, не приходя в сознание. Как рассказывал в прошлом году все тот же Колмыков, Владыко впал в кому еще летом 2019-го вследствие инцидента, произошедшего в одном из заведений Минска.

"Вечером 6-го [июня] Руслан вышел от сестры. Рядом с домом, который находится в Дражне, зашел в кабак. Опрокинув на баре рюмку, он оттуда вышел. Есть видеозапись его нахождения в баре. На видео видно, как к Руслану подходит человек, который до этого сидел за соседним столиком рядом с тремя друзьями. Руслан ему кивнул и вышел. [Спустя примерно час] Руслана доставили в реанимацию. Кто и где его нашел — непонятно. Родной сестре следствие эту информацию не дает. Руслан находится на искусственной вентиляции легких. Ему сразу сделали операцию", — цитирует продюсера "Еврорадио".

По словам сестры Владыко, при себе у музыканта в тот момент была барсетка, в которой находились деньги, банковские карты и мобильный телефон, однако когда его доставили реанимацию, личных вещей у него не обнаружили. Позднее по факту получения артистом телесных повреждений завели уголовное дело белорусские правоохранители. "На данный момент состояние музыканта оценивается как тяжелое. Все обстоятельства происшествия выясняются", — говорил после случившегося руководитель пресс-службы Следственного комитета Сергей Кабакович. Спустя пару недель в прессе появилась информация о том, что в рамках расследования по делу Владыко были задержаны три человека. Согласно сестре музыканта, нападавшие оказались наркоманами. Подтверждали сообщения о задержании тогда и в Следственном комитете страны. "Задержано три человека, в их отношении планируется мера пресечения. С задержанными работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства. Ситуация неоднозначная и требует целого спектра следственных и оперативных мероприятий. Расследование продолжается", — говорили в СК.

При этом сама родственница Владыко впоследствии критиковала правоохранителей за предоставление ей противоречивых сведений."7 июня, когда я его разыскивала еще, пришли следователи и на фотографиях барсетку с другими его вещами показали мне. На следующий день мне звонит уже другой следователь: "Как выглядела барсетка?" Начал спрашивать, кто мне накануне показывал фото барсетки. Неужели сложно узнать, кто ко мне приходил? — сетовала женщина. — Она (другой следователь) в конце беседы мне по секрету сказала: "Один задержан и барсетка найдена". 10 июня звонит уже другой какой-то следователь и говорит, что про найденную барсетку ничего не знает. Я говорю: "А телефон?" "А телефон найден", — говорит. Я ничего не понимаю, один — одно, другой — другое".

Уже в ходе прошедших новогодних праздников СМИ писали о продвижения дела о нападении на Владыко: на скамье подсудимых оказался 37-летний мужчина по имени Сергей. Одно из заседаний прошло 3 января, в его ходе судья обнародовал результаты судмедэкспертизы. Оказалось, что популярному музыканту была нанесена черепно-мозговая травма, также медики обнаружили у него среди прочего переломы костей черепа, кровоподтек глаза, рваную рану губы и гематомы. Согласно расследованию, возникли они "как минимум от четырех травмирующих воздействий твердым предметом".

Сам подсудимый, который до этого уже привлекался органами за хулиганство, грабеж, а также избиения, признавал, что между ним и сооснователем "Ляписа" случился пьяный конфликт. При этом он заверял, что лишь единожды ударил Владыко — кулаком в глаз, после чего тот рухнул на землю. Незадолго до кончины артиста Сергею инкриминировали умышленное нанесение тяжких телесных повреждений — ему грозило до восьми лет лишения свободы.

Уже после известия о смерти Владыко продюсер "Ляписа" Колмыков не исключил, что обвинение могут переквалифицировать.

Руслан Владыко был одним из основателей "Ляписа Трубецкого" — он играл в группе с момента ее создания в 1989-м и вплоть до распада, случившегося в 2014-м. Позднее он являлся гитаристом коллектива Trubetskoy.