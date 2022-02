Умер один из основоположников гранжа Марк Ланеган

На 58-м году жизни скончался вокалист группы Screaming Trees, музыкант Марк Ланеган, сообщается в его Twitter.

Причины смерти не уточняются.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy