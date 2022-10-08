Умер оперный певец Янис Спрогис

7 октября, в пятницу, скончался оперный певец и педагог по вокалу Янис Спрогис, сообщает Латвийское радио 3.

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Спрогис был известен своим тенором. Он был солистом Латвийской национальной оперы, преподавал вокал в Вентспилсской музыкальной школе и издал собственные альбомы. Во время Атмоды он пел партию Лиелвардиса в рок-опере "Лачплесис".

Певец родился в 1944 году в Кулдиге. В семье было шесть детей. В 1949 году дети и мать были высланы в Сибирь, а отец отправлен в Степлаг в Караганду. Спустя три года после смерти Сталина, в 1956 году, семья Спрогисов вернулась в Латвию.

На оперную сцену Янис Спрогис впервые попал в 1974 году. Он преподавал вокал в Вентспилсской музыкальной школе, а затем в Латвийской музыкальной академии.

В 2015 году певец получил "Золотой микрофон" за вклад в латвийскую музыку.