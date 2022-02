Умер основатель группы Procol Harum Гэри Брукер

Умер британский рок-музыкант и основатель группы Procol Harum Гэри Брукер. Об этом сообщается на сайте коллектива.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вокалист скончался на 77-м году жизни. В последние годы он страдал от рака.

"С глубочайшим сожалением мы должны объявить о смерти 19 февраля 2022 года Гэри Брукера, певца, пианиста и композитора Procol Harum, яркого и незаменимого светила в музыкальной индустрии. В возрасте 76 лет он проходил лечение от рака, но мирно скончался у себя дома", — говорится в публикации.

Гэри Брукер родился 29 мая 1945 года в Хакни, одном из районов Восточного Лондона. Благодаря отцу, который был профессиональным музыкантам, он рано освоил игру на пианино, тромбоне и корнете. В 1962 году Брукер основал группу The Paramounts, а четыре года спустя появился коллектив Procol Harum. В 1979 году у исполнителя вышел первый сольный альбом No More Fear of Flying. Кроме того, в том году он принял участие в записи пластинки Эрика Клэптона Another Ticket.

С группой Procol Harum Гэри Брукер записал более 15 релизов. В числе наиболее известных песен группы — A Whiter Shade of Pale, Something Following Me и Wish Me Well.